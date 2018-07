26-Jähriger stirbt bei Bergtour im Lessachtal

Der 26-Jährige aus dem steirischen Murau war am Sonntag alleine zu der Wanderung im Lessachtal aufgebrochen, berichtete die Polizei Montagfrüh in einer Presseaussendung. Da er am Nachmittag noch nicht wieder nach Hause zurückgekehrt war, alarmierten seine Freunde die Polizei.

Suchaktion im Lessachtal

Der Polizeihubschrauber suchte das gesamte Gebiet ab und konnte den 26-Jährigen unterhalb des Nordgrades der Weißhöhe auffinden. Der Alpinist wurde am Tau ins Tal gebracht. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des 26-Jährigen feststellen.

26-Jährige stürzte 100 Meter ab

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der junge Mann ca. 40 Meter oberhalb der Stemmscharte den Halt verloren haben und rund 100 Meter durch steiles und felsendurchsetztes Gelände abgestürzt sein. Dabei habe er sich laut Polizei tödliche Verletzungen zugezogen. Am Einsatz waren die Flugeinsatzstelle Salzburg mit einem Hubschrauber und Alpinpolizisten sowie Bergretter aus Tamsweg beteiligt.