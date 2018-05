26 Verletzte bei Busunfall auf Autobahn in Friaul

Der Bus war zwischen Latisana und San Giorgio in Friaul von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

A4: si ribalta autobus della Flixbus, una ventina i feriti. Traffico in aumento per vacanze di Pentecoste https://t.co/LUafgpuhnA — Friuliveneziagiulia (@Ilfriulivenezia) 19. Mai 2018

Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser von Latisana, Palmanova und Udine gebracht. Die Bergung des Busses war in der Früh noch in Gang. Der Unfall verursachte erhebliche Behinderungen im Pfingstverkehr.

(APA)