27-Jährige stirbt nach Motorradunfall in Spital

Die 27-jährige Deutsche war in einer Gruppe von acht Motorradfahrern unterwegs und fuhr als Dritte in dem Pulk. In einer Kurve stürzte sie ohne erkennbare Ursache und war nicht mehr ansprechbar. Sie wurde vom Notarzt reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen. Dort verstarb sie am Montag.

B145: Motorradfahrer stirbt an Unfallstelle

Bereits an der Unfallstelle verstorben ist am Sonntag ein ebenfalls 27-Jähriger nach einem Sturz auf der Salzkammergutstraße (B145) in Bad Goisern (Bez.Gmunden).