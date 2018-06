27-Jähriger bei Motorradunfall in Kärnten getötet

Ein 27-jähriger Motorradlenker aus Kärnten ist Dienstagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Treffen am Ossiacher See (Bezirk Villach-Land) ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann beim Wiedereinreihen nach einem Überholmanöver gestürzt und gegen einen entgegenkommenden Klein-Lkw geschlittert. Das Motorrad wurde rund 100 Meter weit weggeschleudert, der 27-Jährige unter dem Lkw eingeklemmt.

Der Lenker des Klein-Lkw, ein 36-jähriger Feldkirchner, erlitt einen schweren Schock. Die Millstätter Bundesstraße (B98) war von 7.00 bis 8.40 Uhr für die Aufräumarbeiten gesperrt, Rettung, Notarzt und drei Feuerwehren standen im Einsatz. (APA) Leserreporter Feedback