27-Jähriger stirbt bei Motorradsturz in OÖ

Tödlich endete am Sonntag ein Motorradausflug für einen 27-Jährigen in Bad Goisern (Bez. Gmunden). Er prallte auf der B145 in eine Leitschiene. Auf der B143 in Ampfelwang (Bez. Vöcklabruck) kam es ebenfalls zu einem schrecklichen Bike-Unfall. Dort musste eine 27-Jährige auf der Straße wiederbelebt werden.