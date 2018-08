27 Tote nach Unwettern in Südindien

Der Monsun wütet heuer besonders schlimm in Indien - © APA (AFP)

Bei Überschwemmungen und Erdrutschen in Südindien sind nach Behördenangaben bereits 27 Menschen ums Leben gekommen. Angesichts der Wassermassen durch die in diesem Jahr besonders heftigen Monsun-Regenfälle mussten die Behörden die Tore von 24 Staudämmen öffnen, um Druck abzubauen, wie Keralas Regierungschef Pinarayi Vijayan am Freitag auf Twitter mitteilte.