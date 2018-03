260 Rekruten haben am Freitag ihr Treuegelöbnis abgegeben. - © Pressefotopongau/MW

Bei seinem Besuch in Salzburg machte Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) noch einen letzten Halt in Großarl. 276 neue Rekruten wurden am Freitag in der Pongauer Gemeinde angelobt. Unser Fotograf war für euch dabei!