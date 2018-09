28-Jähriger attackiert Freund mit Messer

Der Wohnungsbesitzer wurde von der Polizei festgenommen. (Symbolbild) - © Bilderbox

Mit einem Messer losgegangen ist ein 28-Jähriger am späten Donnerstagabend in seiner Wohnung in Zell am See (Pinzgau) auf einen ebenfalls 28-Jährigen. Dieser wurde am Bauch verletzt. Die beiden hatten zuvor gemeinsam Alkohol getrunken, berichtete die Polizei.