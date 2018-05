28 Jahre Haft für Mord an “Tyrannen”-Chefin

Ein Brite muss für mindestens 28 Jahre ins Gefängnis, weil er seine Chefin mit zahlreichen Messerstichen tötete und anschließend “Tyrann” auf ihre Stirn schrieb. “Der Schrecken und die Verletzungen in den letzten Minuten ihres Lebens sind unvorstellbar”, sagte die Richterin am Donnerstag im südenglischen Brighton. Täter und Opfer hatten an der Universität gearbeitet.

Der 52-jährige Mann gilt als sehr besitzergreifend, kontrollierend und eifersüchtig. Er hatte seiner Vorgesetzten Geschenke gemacht und Blumen geschickt. Die 46-Jährige erwiderte seine Gefühle nicht, wollte dem Mann aber bei seinen psychischen Problemen helfen, wie es vor Gericht hieß. Nach einem gemeinsamen Essen tötete der zweifache Vater seine Chefin und postete auf Facebook einen Cartoon mit dem Spruch “Erhebt euch gegen Tyrannen, dann bringt sie um”. Stunden später informierte er die Polizei und sagte: “Kurz zusammengefasst: Ich habe meine Chefin getötet.” Die Richterin bezeichnete ihn als völlig gefühlslos. (APA/dpa) Leserreporter Feedback