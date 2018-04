29-jähriger “Held” entriss US-Todesschützen die Waffe

Sicherheitskräfte dankten dem mutigen Lokalgast - © APA (AFP/GETTY)

Er wird als Held gefeiert: Ein 29-Jähriger hat nach tödlichen Schüssen in einem Restaurant in den USA dem Angreifer die Waffe entrissen und damit wohl viele Leben gerettet. Der Gast James Shaw Jr. stellte sich dem Täter in den Weg, nachdem dieser in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) in Nashville im US-Staat Tennessee vier Menschen erschossen und mindestens vier weitere verletzt hatte.