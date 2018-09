28-Jähriger soll Mutter im Innviertel erwürgt haben: Prozess in Ried

Der 28-Jährige musste sich in Ried vor Gericht verantworten. - © Pressefoto Scharinger

Ein 28-Jähriger, der im Februar seine Mutter getötet habe soll, hat sich am Mittwoch vor einem Geschworenensenat im Landesgericht Ried verantworten müssen. Der Mann leidet an paranoider Schizophrenie und ist laut Gutachten nicht zurechnungsfähig. Wäre er das, würde die Anklage auf Mord lauten. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Einweisung beantragt, am Nachmittag wurde dies im Urteil bestätigt.