29 neue diplomierte Pflegekräfte für Salzburg

Die 29 Absolventen haben sich bereits zum Großteil in den Tauernkliniken an den Standorten Zell am See und Mittersill beworben. - © LMZ/Nikolaus Faistauer

24 Frauen und fünf Männer erhielten am Freitag im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See (Pinzgau) ihre Zertifikate für ihre abgeschlossene Ausbildung als Diplomierte Pflegekräfte.