2,9 Promille: Alkolenker auf B156 gestoppt

Unfassbare 2,9 Promille Alkohol hatte ein 41-jähriger Flachgauer intus, als er am Dienstagnachmittag in Eggelsberg (Bez. Braunau) von der oberösterreichischen Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde. Der Mann war mit seinem Auto auf der Lamprechtshausener Bundesstraße (B156) in Schlangenlinien unterwegs.