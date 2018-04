29. Tag im Grasser-Prozess mit Befragung von Meischberger

Meischberger muss der Richterin Rede und Antwort stehen - © APA

Am 29. Tag des Korruptionsprozesses gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und Andere ist heute der angeklagte Ex-FPÖ-Spitzenpolitiker Walter Meischberger am Wort. Richterin Marion Hohenecker will von ihm unter anderem wissen, ob er 200.000 Euro Schmiergeld bei der Einmietung der Finanzbehörden im Linzer Terminal Tower erhalten hat – was er bestreitet.