30-Jähriger in Graz seit August 2017 vermisst

Im August habe der 30-Jährige zum letzten Mal Kontakt zu seiner Familie gehabt, so die steirische Polizei am Dienstag. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im In- und Ausland sowie alle durchgeführten Ermittlungen verliefen bisher ohne jeglichen Erfolg. Ein Unfall könne nicht ausgeschlossen werden. Der Mann hat kurzes, braunes Haar und dunkle Augen. Er ist etwa 1,90 Meter groß, schlank und wiegt rund 65 Kilogramm. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059133-60-3333.

Polizei Steiermark macht Fahndung öffentlich

(APA)