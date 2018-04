Mit einer frei verkäuflichen Pfefferpistole soll ein junger Mann in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) einem 30-Jährigen tödliche Verletzungen zugefügt haben. Das Opfer starb fünf Tage nach einem Streit mit dem mutmaßlichen Täter – einem Nachbar – in einem Krankenhaus, wie die Kölner Polizei am Dienstag mitteilte.

Der folgenschwere Zwischenfall ereignete sich bereits am Dienstag vergangener Woche. Am Sonntag erlag der 30-Jährige seinen schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter sitzt bereits seit dem Tattag in Untersuchungshaft. Für eine Pfefferpistole ist nach Polizeiangaben kein Waffenschein notwendig. Mit dem Gerät lässt sich Reizstoff verschießen. (APA/dpa/ag.)