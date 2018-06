30 Jahre nach Fund von Kinderleiche Eltern festgenommen

Die Eltern sind festgenommen worden. (Symbolbild) - © Bilderbox

Mehr als 30 Jahre nach dem Fund einer Mädchenleiche an einer französischen Autobahn haben Ermittler den spektakulären Fall möglicherweise aufgeklärt. Die Eltern des Kindes seien identifiziert worden, sie kamen in Polizeigewahrsam. Ihnen werde unter anderem Mord vorgeworfen, wie französische Medien am Donnerstag berichteten.