300 Einsatzkräfte bei Anti-Terrorübung im Burgenland

Ein Terror-Anschlag mit einem Lkw in einer Fußgängerzone: das war das Szenario einer Anti-Terrorübung am Truppenübungsplatz Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) an der sich am Mittwoch rund 300 Einsatzkräfte beteiligt haben. Bei der Übung wurde die Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen trainiert, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.