300 Liter Heizöl sickern in Maria Alm ins Erdreich

Anrainer verständigten am Abend die Feuerwehr, weil es in der Umgebung nach Öl roch. Wie sich nur kurze Zeit später herausstellte, war durch ein Leck in einer Leitung etwa 300 Liter Heizöl ausgetreten und im Erdreich versickert.

Maria Alm: Heizöl sickert in Kanal

Durch das Wasser an der Oberfläche gelangte bereits ein Teil des Öls in den Kanal, was die Feuerwehr in weiterer Folge zu verhindern wusste. Die Besitzer nutzen das Haus nach Polizeiangaben als Nebenwohnsitz. Sie seien von der Exekutive über den Vorfall verständigt worden.

Derzeit werden die weiteren Maßnahmen beurteilt und diskutiert. Näheres war zunächst nicht bekannt.