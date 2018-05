3,15 Millionen Arbeitslose in EU fanden Ende 2017 wieder Job

Nicht enthalten in der Statistik sind Deutschland und Belgien. Spanien lag mit einem Übergang von der Arbeitslosigkeit in das Erwerbsleben von 812.000 Personen an der Spitze, gefolgt von Frankreich (680.000 Personen), Italien (366.000 Personen) und Großbritannien (319.000 Personen). Dann folgen Portugal (118.000 Personen), Polen (115.000 Personen) und Niederlande (110.000 Personen).

Unter der Marke von 100.000 bleiben Schweden (89.000 Personen), Dänemark (70.000 Personen), ÖSTERREICH (67.000 Personen), Finnland (57.000 Personen), Irland und Rumänien (je 44.000 Personen), Ungarn (43.000 Personen), Griechenland (40.000 Personen), Tschechien (38.000 Personen), Slowakei (27.000 Personen), Kroatien (24.000 Personen), Slowenien (18.000 Personen), Bulgarien und Lettland (je 17.000 Personen), Litauen (14.000 Personen), Estland und Zypern (je 12.000 Personen), Luxemburg (7.000 Personen) und Malta (2.000 Personen).

(APA)