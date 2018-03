32-Jähriger durch Messerstiche in Wien-Brigittenau verletzt

Die Polizei sucht den unbekannten Täter - © APA (Webpic)

Ein 32 Jahre alter Mann ist am Samstagnachmittag in Wien-Brigittenau durch mehrere Messerstiche – einen davon ins Herz – verletzt worden. Der Algerier wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht und notoperiert. Nach dem unbekannten Täter werde noch gesucht, teilte die Polizei am Sonntag mit.