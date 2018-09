33 Tropentage: 245.000 Badefans stürmten Salzburger Freibäder

144.000 Besucher zählte das „Lepi“ in diesem Sommer. - © Neumayr/Archiv

Mit 33 Tropentagen – also Temperaturen von 30+ Grad – war die heurige Badesaison in der Stadt Salzburg besonders heiß. Rund 245.000 Besucher suchten und fanden Abkühlung in den Freibädern Leopoldskron, Volksgarten und Alpenstraße.