34.704 Besucher bei “Langer Nacht der Museen” in Salzburg

395.974 Besuche konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt verzeichnet werden. Die meisten Besuche gab es erwartungsgemäß in der Bundeshauptstadt (202.119), gefolgt von der Steiermark (38.625) und Salzburg (34.704). Das am meisten besuchte Haus war in diesem Jahr die Albertina mit 14.682 Besuchen.

Festung in Salzburg auf Platz eins

Am beliebtesten war in Salzburg das Museum auf der Festung: 4.073 nutzen die “Lange Nacht” für einen Besuch. An zweiter Stelle liegt das DomQuartier mit 3.040 Interessierten, darauf folgt das Haus der Natur mit gesamt 2.870 Besuchern in einer Nacht.