34 Tote bei Fährunglück vor Indonesien, 155 Leute gerettet

Schiffsunglücke sind in Indonesien nicht ungewöhnlich - © APA (AFP)

Nach einem Fährunglück in Indonesien sind mindestens 155 Menschen gerettet worden. Mindestens 34 Menschen kamen ums Leben, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Die Fähre war am Dienstag vor der Küste der indonesischen Insel Sulawesi leckgeschlagen und auf Grund gelaufen. Zunächst war von mindestens 26 Toten die Rede gewesen. Die Polizei hatte zudem von weniger Menschen an Bord gesprochen.