Über 400 Starter beim 24. Walser Dorflauf

Zahlreiche Starter beim Walser Dorflauf. - © SALZBURG24/Konrad

Über 400 Läufer gingen am Samstag beim 24. Walser Dorflauf in Wals-Siezenheim (Flachgau) an den Start. Ein Jahr vor dem 25-jährigen Jubiläum durften sich die Naturfreunde Wals als Veranstalter damit über einen neuen Teilnehmerrekord freuen. Unser Fotograf Marco hat die besten Impressionen eingefangen.