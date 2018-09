36-Jähriger in Berlin-Neukölln mit mehreren Schüssen getötet

Toter nach Schüssen in Berlin-Neukölln - © APA (dpa)

In Deutschland ist ein 36-Jähriger ist am Tempelhofer Feld in Berlin-Neukölln von mehreren Schüssen getötet worden. Der zunächst lebensgefährlich verletzte Mann wurde am frühen Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb, wie die Polizei bestätigte. Die Schüsse fielen den Angaben zufolge am frühen Abend. Danach seien mehrere Menschen mit einem Auto vom Tatort geflüchtet.