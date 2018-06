38-Jährige stirbt bei Tauchgang im Attersee

In 80 Metern Tiefe dürfte die 38-Jährige Probleme bekommen haben (Symbolbild). - © Bilderbox

In Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ist am Samstagabend eine Taucherin aus Polen tödlich verunglückt. Die Polizei bestätigte der APA einen Bericht des ORF Oberösterreich.