390.091 Menschen dürfen ihre Stimme abgeben

Jeder, der am 22. April nicht im Wahllokal seiner Heimatgemeinde wählen kann oder will, kann bis spätestens 19. April einen Antrag bei der Wohngemeinde während der Amtsstunden mündlich (nicht telefonisch) oder schriftlich stellen. Sobald die amtlichen Stimmzettel vorliegen, werden die beantragten Wahlkarten von den Gemeinden verschickt. Das wird Anfang April sein.

Wahlkarten für Landtagswahl beantragen

Gewählt werden kann mit der Wahlkarte sofort nach Erhalt. Die Wahlkarte muss verschlossen im mitgeschickten weißen Kuvert bis spätestens zum Wahlschluss bei der zuständigen Gemeinde-Wahlbehörde eintreffen. Am Wahltag selbst können verschlossene Wahlkarten nur in einem Wahllokal der Heimatgemeinde abgegeben werden. Wenn das Kuvert noch nicht verschlossen und die Wahlkarte noch nicht unterschrieben ist, kann man am 22. April mit der Wahlkarte grundsätzlich in jedem Salzburger Wahllokal wählen. Über Ausnahmen informieren die Gemeinden.

(APA)