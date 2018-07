3M investiert nach Brand in Villach 29 Mio. Euro

Nach einem Großbrand am Villach-Standort des Konzerns 3M im heurigen März werden nun 20 Mio. Euro in den Wiederaufbau des Werks investiert. Wie das Unternehmen am Montag in einer Aussendung bekannt gab, flossen bereits nach dem Feuer neun Mio. Euro in den Standort: Sowohl in die weitere Automatisierung, als auch in neue Anlagen. 30 Arbeitsplätze wurden allerdings als Folge des Feuers gestrichen.

Bei dem Brand war etwa ein Drittel der Produktionsfläche zerstört worden, bis heute ist die Infrastruktur des Werks in einigen Bereichen noch nicht wiederhergestellt. Nun werden um zehn Mio. Euro Infrastruktur und die Produktion keramischer Schleifscheiben wiederaufgebaut. Gegen Jahresende sollen weitere zehn Mio. Euro in neue Gebäude und Brandschutz auf neuestem technischen Stand investiert werden. Wiederaufbau und Modernisierung des Werkes sollen Ende 2019 abgeschlossen sein. Allerdings werde sich der Personalbestand reduzieren, so das Unternehmen. Die überlassenen Arbeitskräfte wurden bereits im März freigestellt. Nun wurden etwa 30 Mitarbeiter abgebaut, mit der Arbeitnehmervertretung wurde auch ein Sozialplan mit einer Arbeitsstiftung verhandelt. (APA) Leserreporter Feedback