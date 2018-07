Vier Satelliten für Navigationssystem Galileo ins All gestartet

Mit den vier neuen Satelliten “Tara”, “Samuel”, “Anna” und “Ellen” wächst das Galileo-System auf nunmehr 26 Satelliten, was eine fast globale Abdeckung mit Galileo-Signalen ermöglicht. Die Galileo-Konstellation im All ist damit nahezu vollständig.

Liftoff of #Ariane5 #VA244 from Europe’s Spaceport in French Guiana earlier this afternoon. 4 new #Galileo satellites on their way to join the #navigation constellation.

Coverage of satellite separation starts 16:50 CEST (15:50 GMT) via https://t.co/POll6q6LHa pic.twitter.com/b0jsCOI2By

— ESA (@esa) 25. Juli 2018