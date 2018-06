40-Jähriger hortete 80 Waffen in Wiener Wohnung

Waffennarr wurde angezeigt - © APA (Webpic)

Dutzende gefährliche Objekte hat die Wiener Polizei in einer Wohnung in Wien-Meidling sichergestellt. Darunter befanden sich auch zwei Granaten. Der Polizeieinsatz im Bereich des Altmannsdorfer Angers Samstag am späten Abend sorgte für einiges Aufsehen.