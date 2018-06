Über 400 Starter beim 4. Airportlauf in Salzburg

Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer und Alexandra Meissnitzer gaben den Startschuss. Für die zirka 410 Läufer galt es auf dem Rundkurs neben der Landebahn in einem Zeitfenster von eineinhalb Stunden so viele Kilometer wie möglich zu sammeln.

10.000 Euro für die Lebenshilfe

Insgesamt wurden 5.146 Kilometer zurückgelegt. Jeder einzelne erlaufene Kilometer wurde vom Flughafen „versilbert“ und kam zusammen mit dem Startgeld von zehn Euro der Lebenshilfe Salzburg für das Projekt „Betreutes Wohnen“ in Wals zu Gute. So konnte bei der Siegerehrung Kurt Schiechl, Verbundleiter der Lebenshilfe Salzburg, ein Scheck in Höhe von € 10.000 überreicht werden. Mit diesem Geld soll der Wohngemeinschaft ein Urlaub am Bauernhof in Südtirol ermöglicht werden.

Wir gratulieren allen Teilnehmern!