41-Jährige schlägt auf Freundin (30) ein: Festgenommen

Der Mann soll auf seine Freundin eingeprügelt haben. (Symbolbild) - © Bilderbox

Brutale Szenen spielten sich am Mittwochabend in einer Wohnung in der Stadt Salzburg ab. Ein 41-Jähriger schlug auf seine um elf Jahre jüngere Freundin ein. Die Polizei musste einschreiten. Der Mann wurde in die Justizanstalt Puch-Urstein gebracht.