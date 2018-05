42-Jähriger schoss in Trump-Hotel in die Decke – Festnahme

US-Präsident Trump war nicht in Gefahr - © APA (AFP)

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in einem Hotel der Trump-Kette in Miami (US-Bundesstaat Florida) in die Kronleuchter der Lobby geschossen hat. Nach Angaben des Polizeichefs des Bezirks Miami-Dade, Juan Perez, nahm der Mann zunächst eine US-Flagge vom Mast, breitete sie auf dem Tresen der Rezeption aus und begann dann, Anti-Trump-Parolen zu skandieren.