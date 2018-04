42 Prozent der Salzburger Autofahrten in Raddistanz

Ein Ziel der neuen Klimastrategie ist die Verdoppelung des Radverkehrsanteils auf 13 Prozent bis zum Jahr 2025. “Dieses Ziel ist erreichbar. Österreich ist ein Land der kurzen Wege. Vorarlberg hat bereits heute einen Radverkehrsanteil von 16 Prozent”, betont VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen. Da viele Autofahrer auch Rad fahren, ist das Potenzial zur Verlagerung kurzer Autofahrten auf das Fahrrad groß.

Neun Prozent Radverkehrsanteil in Salzburg

Im Land Salzburg beträgt der Radverkehrsanteil neun Prozent. In Salzburg sind jedoch rund 80 Prozent der Radfahrten im Alltagsverkehr kürzer als fünf Kilometer. Gleichzeitig sind 42 Autofahrten der Salzburger in einer Distanz von fünf Kilometer. Bei allen Wegzwecken, vom Arbeitsweg, über private Erledigungen und Besuche bis hin zum Einkaufen ist der Anteil kurzer Strecken hoch.

Salzburger fahren eher mit Auto zur Arbeit

So haben in Salzburg elf Prozent weniger als einen Kilometer in die Arbeit und 36 Prozent weniger als fünf Kilometer, aber nur 19 Prozent der Arbeitswege werden zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt. Bei privaten Erledigungen sind 69 Prozent der Wege kürzer als fünf Kilometer, 26 Prozent der Erledigungen werden zu Fuß oder mit dem Fahrrad gemacht. 67 Prozent der Freizeitziele, wie Sportplatz, Fitnessstudio, Kino oder Kaffeehaus, sind weniger als fünf Kilometer entfernt, der Anteil von Gehen und Radfahren beträgt 44 Prozent.

67 Prozent der Einkaufswege sind kürzer als fünf Kilometer, 34 Prozent der Einkäufe werden mit Fahrrad oder zu Fuß erledigt. Auch hier sind die regionalen Unterschiede groß: In Vorarlberg werden 43 Prozent der Einkäufe zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt, in Kärnten hingegen nur 18 Prozent.

Rad-Highways sollen zum Umstieg bewegen

“Der Anteil des Radverkehrs ist dort hoch, wo die Verkehrsplanung dem Radverkehr ausreichend Platz einräumt und wo wichtige Alltagsziele gut mit dem Fahrrad erreichbar sind”, betont Rasmussen. Der VCÖ spricht sich für eine Infrastrukturoffensive für den Radverkehr aus. In Ballungsräumen sollen nach internationalem Vorbild direkte und kreuzungsfreie Hauptradverbindungen, so genannte Rad-Highways, errichtet werden.

Auch in den Regionen ist der Ausbau der Radinfrastruktur sehr wichtig. Hier sind viele Alltagswege kurz. Sichere Radverbindungen zwischen zwei Orten oder von Siedlungen in das nächstgelegene Ortsgebiet ermöglichen es, mit dem Fahrrad zu fahren.