44-Jähriger verletzte Lebensgefährtin und deren Sohn in Linz

Der Mann wurde festgenommen - © APA

Ein 44-jähriger Mann hat am Freitagabend nach Angaben der Polizei seine Lebensgefährtin in Linz verletzt und ihren Sohn mit Pfefferspray besprüht. Die Frau habe die Einsatzkräfte verständigt, woraufhin mehrere Polizeistreifen und das Einsatzkommando Cobra angefordert wurden. Der Beschuldigte sei in der Wohnung überwältigt und festgenommen worden, berichtete die Polizei.