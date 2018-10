45 Ampullen Dopingmittel in Porsche entdeckt

Das Anti-Doping-Gesetz soll der Bekämpfung des Einsatzes von verbotenen Substanzen im Sport dienen, aber auch um die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler zu schützen, heißt es in der Aussendung weiter.

Anabole Steroide: 33-Jähriger plädiert auf Eigenbedarf

Am Montagabend hatten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding auf der A8 den 33-jährigen Ungarn in einem serbischen Porsche gestoppt. Laut eigenen Angaben war der Mann auf Besuch bei seinem Bruder in Deutschland. “Bei der Durchsuchung seiner Reisetasche konnte rasch festgestellt werden, wie der 33-Jährige vermutlich zu seinem stattlichen Körperbau gekommen war”, so die Polizei. Die Beamten stießen demnach auf 45 Ampullen mit anabolen Steroiden.

Da die mitgeführten Dopingmittel die Grenze der sogenannten “nicht geringen Menge” um ein Vielfaches überschritten, wurden diese sichergestellt und der Ungar wegen eines Verstoßes nach dem Anti-Doping-Gesetz zur Anzeige gebracht. Aufgrund der sichergestellten Menge war es laut Polizei auch bedeutungslos, dass die Steroide angeblich nur für den Eigengebrauch bestimmt wären.

Verstoß gegen Doping-Gesetz: Kripo ermittelt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste der 33-Jährige einen vierstelligen Eurobetrag als Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor er seine Fahrt fortsetzen konnte. Die Kriminalpolizei Traunstein hat die weiteren Erhebungen übernommen.