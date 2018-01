45 Punkte von Curry bei NBA-Sieg von Golden State

Die Warriors feierten auch ohne Kevin Durant den zehnten Auswärtssieg in Serie und bauten die Führung in der Western Conference aus. Denn Verfolger Houston musste sich weiterhin ohne James Harden in Detroit mit 101:108 geschlagen geben.

Auch im Osten siegte das Topteam. Die Boston Celtics feierten mit dem 87:85 bei den Brooklyn Nets den sechsten Erfolg en suite. Beim 131:127 der Cleveland Cavaliers bei den Orlando Magic verpasste LeBron James ein Triple Double nur um einen Pass. Er kam auf 33 Punkte, 10 Rebounds und 9 Assists. Die “Cavs” sind hinter Jakob Pöltls Toronto Raptors Dritte.

Samstag-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA): Detroit Pistons – Houston Rockets 108:101, Los Angeles Clippers – Golden State Warriors 105:121, Brooklyn Nets – Boston Celtics 85:87, Indiana Pacers – Chicago Bulls 125:86, Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 127:131, Washington Wizards – Milwaukee Bucks 103:110, Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans 116:98, Sacramento Kings – Denver Nuggets 106:98.

