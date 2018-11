45. Salzburger Christkindlmarkt: Aufbauarbeiten starten

Um die Verkehrsbelastung so gering wie möglich zu halten, wurde der Zeitplan und die Transportlogistik im Vorfeld generalstabsmäßig geplant. “Der Aufbau der Verkaufsstände bedeutet Maßarbeit. Eine logistische Herausforderung ist die richtig gereihte Einfahrt der Zugfahrzeuge zum Dom- und Residenzplatz. Immerhin hat der gesamte Fahrzeugkonvoi eine Länge von rund 1,5 Kilometer”, erklärt der Obmann des Salzburger Christkindlmarktes Wolfgang Haider, der sich auch über die im Sommer durchgeführten Bauarbeiten und Neuerungen am Residenzplatz freut. “Die Pflasterungen am Randbereich des Residenzplatzes sind optisch ausgezeichnet gelungen und die neuen Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom bedeuten eine große Erleichterung für die Organisation und freuen auch unsere Standbesitzer. Daher gilt auch ein großer Dank der städtischen Baudirektion und allen Beteiligten für die gemeinsame reibungslose Abwicklung.”

Vier Kilometer Tannengirlanden, drei Kilometer Lichterketten

Sobald die Verkaufsstände am vorgesehenen Platz stehen, folgen umfangreiche Installationsarbeiten. Elektriker, Installateure und weitere Handwerksfirmen verlegen 14 Kilometer Elektrokabeln sowie zwei Kilometer Stahlseile für die Befestigung des für den Salzburger Christkindlmarktes typischen Sternenhimmels, der mit drei Kilometer Lichterketten und 3500 LED-Lampen für eine romantische Weihnachtsbeleuchtung sorgt. Dazu kommen noch 250 Tannenbäume mit weiteren 1500 LED-Lampen und jede Menge an Weihnachtsdekoration. Glanzstück des 45. Salzburger Christkindlmarktes wird jedoch der Christbaum sein, der in diesem Jahr anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums des Weihnachtsliedes “Stille Nacht! Heilige Nacht!” aus der Stille-Nacht-Gemeinde Oberndorf kommt.

Christkindlmarkt eröffnet am 22. November

Der 45. Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz, der zu den ältesten und traditionsreichsten Adventsmärkte der Welt zählt und dessen Ursprung bis in das Jahr 1491 zurückreicht, öffnet am Donnerstag, dem 22. November, um 10 Uhr seine Pforten. Die offizielle Eröffnung mit Vertretern aus Politik, Kirche und Wirtschaft und die offizielle Illuminierung des Christbaumes folgt dann um 18 Uhr. Bis einschließlich 26. Dezember ist der traditionelle Salzburger Christkindlmarkt täglich geöffnet. Neben vielen kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region, handwerklichen Produkten und weihnachtlichen Geschenkideen, bietet der Salzburger Christkindlmarkt seinen Besuchern ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm wie das traditionelle Turmblasen, tägliche Chorkonzerte sowie die Auftritte des Salzburger Christkindes mit seinen vier Engerl. Neuheiten und Details zum Programm werden im Rahmen einer Pressekonferenz am 20. November vorgestellt.

Am beliebtesten ist der Salzburger Christkindlmarkt beim heimischen Publikum. Etwa 70 Prozent der rund eine Million Besucher kommen aus Salzburg und den angrenzenden Bundesländern. Viele Salzburger nutzen den Christkindlmarkt als zentralen Treffpunkt in der Altstadt. Sie sind regelmäßige Besucher und kennen die einzelnen Verkaufsstände und deren Produkte schon seit ihrer Kindheit. Die Stadt Salzburg profitiert während der Adventszeit von rund 230.000 Nächtigungen und einer touristischen Wertschöpfung durch Tagesbesucher und Übernachtungsgäste von rund 60 Millionen Euro. Der Salzburger Christkindlmarkt ist die größte jährlich stattfindende Marktveranstaltung im Bundesland Salzburg.