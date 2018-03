45 US-Wirtschaftsverbände warnen Trump vor Strafzöllen

Mächtiger Gegenwind für US-Präsident Donald Trump - © APA (AFP)

In einem Brief an US-Präsident Donald Trump haben 45 amerikanische Wirtschaftsverbände vor der Verhängung von Zöllen gegen China gewarnt. Diese würden “besonders schädliche” Folgen für die US-Wirtschaft und Verbraucher haben, zitierten die Verbände am Sonntag aus dem Schreiben. Die Maßnahmen könnten Arbeitsplätze vernichten, die Preise von Konsumgütern steigen lassen und die Finanzmärkte belasten.