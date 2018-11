46-Jähriger in Salzburg-Nonntal mit Messer bedroht

Der 54-jährige Salzburger ist verdächtigt, Dienstagabend bei einem Wohnhaus in Nonntal die Klingel beschädigt zu haben, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch. Der Mann soll anschließend noch die Vorderreifen zweier Pkw mit dem Messer zerstochen zu haben.

Nonntal: Verdächtiger festgenommen

Kurz nach 20 Uhr kam zufällig der Besitzer der beiden Fahrzeuge aus dem Haus. Der 54-Jährige bedrohte dabei den Jüngeren mit dem Messer und forderte ihn auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Daraufhin flüchtete allerdings der Verdächtige und wurde nach kurzer Fahndung von einer Polizeistreife festgenommen.

54-Jähriger verweigert Aussage

Bei der Einvernahme verweigerte der 54-Jährige laut Polizei die Aussage. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.