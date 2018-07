48 neue Polizisten für Salzburg

Die Polizeischüler sind bereit für den Dienst. - © Andreas Seebacher

Mut, Treffsicherheit, Taktik. Auf schwierige Situationen sind Salzburgs neu ausgebildete Polizisten gut vorbereitet. 48 von ihnen haben nunmehr die Dienstprüfung mit Erfolg abgeschlossen und treten in Kürze ihren Dienst in den Polizeiinspektionen an.