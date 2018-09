49. Grasser-Prozesstag startete mit “Science Fiction”

Es sei völlig falsch, dass er erst grünes Licht für die Einmietung gegeben habe, nachdem Schmiergeld an ihn, den zweitangeklagten Walter Meischberger und andere geflossen sei. Er hätte eigentlich die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) bevorzugt, da diese eine hundertprozentige Tochter des Wirtschaftsministeriums war. “Damit zahlst du quasi von einer Tasche in die andere Tasche”, so Grasser zu Richterin Marion Hohenecker.

Beim Terminal Tower in Linz sollen laut Anklage 200.000 Euro Schmiergeld für die Einmietung der Finanzbehörden in den Büroturm geflossen sein, deswegen müssen sich auch einige Manager des Vermieterkonsortiums Porr, der Raiffeisen Leasing und der Raiffeisen Landesbank OÖ im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts verantworten. Sie bestreiten unisono die Vorwürfe. Das Teilgeständnis des mitangeklagten Ex-Lobbyisten Peter Hochegger bezog sich lediglich auf die mitangeklagte Causa Buwog.

Der Mammutprozess geht am Donnerstag in die 50. Runde, gestartet wurde am 12. Dezember des Vorjahres. Nach Grasser und zwei weiteren Angeklagten wird die Verhandlung unterbrochen und es geht mit den Angeklagten Meischberger und Hochegger in einer anderen Causa weiter – hierbei geht es um angebliche schwarze Kassen bei der teilstaatlichen Telekom Austria. Ist dieses Thema abgehandelt, wird wieder mit Grasser und den Causen Buwog und Terminal Tower verhandelt.

(APA)