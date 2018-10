49-Jähriger prallt in Piding mit Pkw gegen Sitzbank und Steinmauer

Spektakulärer Unfall in Piding. - © BRK BGL

Ein sehr gefährlicher Unfall hat sich am Samstagabend gegen 17.25 Uhr auf der Bahnhofstraße in Piding (LKR BGL) in Bayern ereignet: Ein 49-jähriger Mann kam mit seinem Auto von der Straße ab, überfuhr eine Sitzbank an der Bushaltestelle und prallte schließlich in die Steinmauer des Treppenaufgangs eines Wohnhauses.