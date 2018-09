5.208 “Taferlklassler” starten an Salzburgs Volksschulen

21.714 Kinder werden 2018/19 eine Volksschule besuchen, das sind geringfügig mehr als im Vorjahr. Aktuell stehen 179 Volksschulen zur Verfügung. 891 junge Salzburger werden im kommenden Jahr an einer der 20 Sonderschulen unterrichtet, bei den NMS sind es 14.202 an 70 Standorten. 824 gehen diesen Herbst in eines von 16 „Polys“. Darüber hinaus verteilen sich mehr als 35.000 der insgesamt 73.034 Salzburger Schüler auf folgende Schultypen: 13.091 AHS, 12.438 in berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, 614 in Statutschulen (etwa Montessori- oder Rudolf-Steiner-Schulen) sowie 9.260 in Berufsschulen, hat die Landesstatistik erhoben.

20 Prozent besuchen Vorschule in Salzburg

In ganz Österreich starten heuer 93.671 Kinder in ihr erstes Schuljahr. Davon werden auch einige in Vorschulen starten. Am höchsten ist der Anteil der Vorschüler wohl in Salzburg, gefolgt von Vorarlberg und Wien.

Mehr als ein Drittel lernt in der Landeshauptstadt

Im neuen Schuljahr werden voraussichtlich knapp 25.000 eine Schule in der Stadt Salzburg besuchen. Etwas weniger als ein Viertel (23,1 Prozent) aller Kinder werden im Flachgau die Schulbank drücken, im Pinzgau sind es 13,9 Prozent, im Pongau und Tennengau ist es etwa jeder achte Schüler, im Lungau 3,7 Prozent.

Zahl der Schulen gleichbleibend

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es nur wenig Veränderungen bei den Standorten: In der Stadt Salzburg wurden die Berufsschulen 5 und 6 zusammengelegt. Das erste volle Schuljahr wird es auch für Bildungsreferentin Maria Hutter (ÖVP) und den neuen Bildungsdirektor Rudolf Mair sein.