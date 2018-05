50.000 Euro Entschädigung an gefolterten Mann von Russland

50.000 als Entschädigung für Folter im Gefängnis - © APA (dpa/ARCHIV)

Weil russische Sicherheitskräfte sein Geständnis mit Folter erzwungen haben, muss Russland einem Häftling 50.000 Euro Entschädigung zahlen. Das urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am Dienstag in Straßburg. Der Mann war im Jahr 2004 nach einem Raubüberfall in Nischni Nowgorod festgenommen worden und sitzt derzeit eine mehr als 15-jährige Haftstrafe ab.