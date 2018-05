Ein 50-Jähriger ist am Sonntag in einem Badeteich in Lassee (Bezirk Gänserndorf) ertrunken. Der Mann war kurz vor 13.00 Uhr im Wasser untergegangen. Bei der Suche stand auch die Tauchgruppe Ost der Freiwilligen Feuerwehr Niederösterreich im Einsatz. Die Leiche des Slowaken wurde kurz vor 20.00 Uhr gefunden, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag in einer Aussendung.

Der 50-Jährige wollte vermutlich von der einen Seite des Badeteichs auf die andere Seite schwimmen. Nach etwa 30 Metern habe er mit den Händen herumgerudert und zu schreien begonnen, plötzlich ging er unter. Badegäste versuchten erfolglos, nach dem Verunglückten zu tauchen. An der Suche beteiligten sich die Freiwilligen Feuerwehren Lassee, Schönfeld, Engelhartstetten, Stopfenreuth und Marchegg sowie die Berufsfeuerwehr Wien und die Tauchgruppe Ost.