500 Stunden Kirchenasyl: So geht es Ali W.

Seit nunmehr 21 Tagen oder umgerechnet 500 Stunden befindet sich Ali W. mittlerweile in Kirchenasyl der Erzdiözese Salzburg. Vor exakt drei Wochen gab es ein Pressegespräch mit Jenny und Alis Anwalt Peter Perner, der vor einer Woche einen neuen Asylantrag für den Pakistani gestellt hat. So gebe es für den Lehrling einen sogenannten „Nachfluchtgrund“, da Ali im Falle einer Abschiebung nach Pakistan Gefahr läuft, von extremen Terrorgruppen als Konvertit betrachtet zu werden. Dies wiederum könnte im äußersten Fall das Leben Alis gefährden.

“Merklich psychische Belastung”

Nun berichtet Jenny, wie es derzeit um das Innenleben Alis bestellt ist. In seinem Blog schreibt er: „Ali wird von der Gemeinschaft im Kloster St. Peter in wirklich engagiertester Form begleitet und unterstützt, der Aufenthalt ist für ihn genau jene Art von Schutz und Herberge, die er in der akut bedrohten Situation braucht. Dass ihm immer wieder neue Bescheide und Strafen der Behörden zugestellt werden, bedeutet für ihn auch immer wieder aufs Neue merklich psychische Belastung, die dann die Gemeinschaft im Kloster wieder neu auffangen muss.“ Zudem werde der 23-Jährige psychotherapeutisch begleitet.

T-Shirts mit Hashtag für Ali

Positiv nennt Jenny die Unterstützung, die der Pakistani derzeit von der Öffentlichkeit erfährt: „Was ihm in diesen schwierigen Zeiten sehr hilft, ist jede Form von Unterstützung und Solidarität, die es aus allen Bereichen der Gesellschaft immer wieder gibt.“ Die positive Resonanz gebe es in Form von Unterstützungserklärungen für den Verbleib der Lehrlinge, bis hin zu Postings in Sozialen Netzwerken, kreative Kunstaktionen, Videoaufrufe, Briefe und extra T-Shirts mit dem Hashtag #wirstehenhinterdirAli.

Jenny dankt Landeshauptmann Haslauer

Jenny bedankt sich auch bei Unterstützern wie Erzbischof Franz Lackner, Johannes Dinnes von der Caritas Salzburg, aber auch Politikern wie Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), Heinrich Schellhorn (Grüne), Sepp Schellhorn (NEOS) und Maria Berthold (Grüne). Auch andere politische Unterstützer hebt der Aktivist ebenso positiv hervor: „Andererseits gibt es aber immer wieder positive Überraschungen, so zum Beispiel, dass selbst Personen aus den Reihen der FPÖ sich im Hintergrund für den Verbleib von Ali und anderen einsetzen.“ Trotz positiver Resonanz: Wie es mit dem Lehrling weitergeht, ist nach wie vor unklar.