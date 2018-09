51-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt: Tatverdächtiger ausgeforscht

Die Polizei in Tirol nahm einen 31-jährigen Tatverdächtigen fest. - © Neumayr/Symbolbild

Schwer verletzt ist am Montagabend am Kufsteiner Bahnhof ein 51-Jähriger aufgefunden worden. Der Mann hatte Stichverletzungen erlitten, ein 31-jähriger Tatverdächtiger wurde am Dienstag festgenommen, berichtet die Polizei. Er soll dem Mann die Verletzungen in einer Wohnung in der Festungsstadt zugezogen haben.