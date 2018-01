52-Punkte-Gala von DeRozan bei Toronto-Sieg

DeRozan hat beim ersten Auftritt der Raptors im Jahr 2018 also Geschichte geschrieben. Er verwandelte 17 von 29 Würfen aus dem Spiel, davon fünf von neun aus der Distanz. An der Freiwurflinie (13 von 13) blieb der All Star-Guard makellos. Dazu holte er fünf Rebounds und verteilte acht Assists. Dass die Raptors den 25. Saisonerfolg und den zwölften in Serie vor eigenem Publikum feierten, ging fast unter. In der “Festung” Air Canada Centre hält Toronto im laufenden Spieljahr bei einer 14:1-Bilanz.

DeRozan bezeichnete sein Gefühl als einzigartig. Er erzählte im Anschluss an die Gala zudem, vor der Partie ein Video der letzten drei Minuten des sechsten NBA-Finalspiels 1998 angesehen zu haben. Damals hatte Michael Jordan die Chicago Bulls zu deren sechsten Titel geworfen.

“Was für ein fantastisches Basketball-Spiel!” und “Gratulation an DeMar DeRozan zu einer historischen Leistung!”, schrieb Jakob Pöltl auf Facebook. Der 22-jährige Wiener wirkte 17:11 Minuten mit. Er verzeichnete vier Punkte und je zwei Rebounds sowie Assists.

In der Nacht auf Donnerstag sind die Raptors in Chicago zu Gast. 48 Stunden später steht das “Rückspiel” gegen Milwaukee auf dem Programm.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Montag: Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit vier Punkten, zwei Rebounds und zwei Assists in 17:11 Minuten) – Milwaukee Bucks 131:127 n.V., Brooklyn Nets – Orlando Magic 98:95, Chicago Bulls – Portland Trail Blazers 120:124 n.V., Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 114:96.

(APA)